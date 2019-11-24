Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Seyir zevki yüksek olacak maçta, iki takım da sahaya alt sıralardan uzaklaşmak için galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta canlı izlenecek? İşte tüm detaylar...

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Mavi-beyazlı ekip kötü gidişatına son vermek isterken; Hamza Hamzaoğlu'nun gelmesiyle ivme yakalayan Başkent ekibi, seriyi devam ettirme peşinde.

KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Saat 16.30'da Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetirken, yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçla ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11'LER...

Kasımpaşa: Fatih - Popov, Fernandes, Ben Youssef, Veigneau, Aytaç,Sadiku, Quaresma, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Koita

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir - Erdem Özgenç, Toure, Flavio, Polomat, Berat Özdemir, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Nadir Çiftçi, Ayite, Stancu

Kasımpaşaspor'da sakatlıkları bulunan Pavelka ve Thiam ve kart cezalıları Hafez ve Veysel karşılaşmada forma giyemeyecekler. Gençlerbirliği'nde ise kart cezalıları Candeias ve Sio ile sakatlığı bulunan Ahmet Oğuz forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 25-50 TL arasında değişmekte...

PAŞA'NIN GENÇLERBİRLİĞİ'NE KARŞI ŞANSI TUTMUYOR!

Rakibini konuk ettiği son 2 maçı kazanan mavi-beyazlı ekip, bundan önceki 12 karşılaşmada sadece 1 kez gülebilmişti. Ayrıca Gençlerbirliği, İstanbul ekibine üst üste 2 kez hiç yenilmedi.

İKİ TAKIMDAN SON NOTLAR

Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Kasımpaşa, rakibiyle daha önce karşılaştığı 12 iç saha maçında tek galibiyet alabilmişti (7B 4M).

Kasımpaşa ile oynadığı son Süper Lig maçını kaybeden Gençlerbirliği (Mayıs 2018'de 1-3), lig tarihinde rakibine üst üste iki kez mağlup olmadı.

Süper Lig'de oynadığı son beş maçın sadece birini kazanabilen Kasımpaşa (2B 2M), bu karşılaşmaların tamamında gol attı ve kalesinde gol gördü (10-11).

Hamza Hamzaoğlu göreve geldikten sonra çıktığı iki Süper Lig maçında dört puan toplayan Gençlerbirliği (1G 1B), bu karşılaşmadan galip ayrılırsa sezonun ilk dokuz haftasında biriktirdiği puanı (6) geçmiş olacak.

Bu sezon Süper Lig'de kafa golü bulamayan üç takımdan ikisi Kasımpaşa ve Gençlerbirliği (Rizespor ile birlikte).

2019/20 Süper Lig sezonunda oynanan maçların ilk yarılarında en fazla gol yiyen iki takımdan biri Kasımpaşa (10; Antalyaspor ile birlikte).

Süper Lig'de çıktığı son iki maçta da rakip fileleri havalandıran Abdul Khalili, daha önceki 24 karşılaşmanın toplamında aynı sayıda gol bulabilmişti.

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı son beş golün üçünde Giovanni Sio'nun doğrudan katkısı var (2 gol & 1 asist).

Gençlerbirliği forveti Bogdan Stancu, Süper Lig'de forma giydiği son dört maçta dört gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 2 asist).

Hamza Hamzaoğlu, teknik direktörlük kariyerinde Kemal Özdeş'e rakip olduğu üç Süper Lig maçını da kazandı.