"Beraberlik bizim için iyi sonuç"
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, "Bizim için beraberlik de iyi bir sonuç. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik skor daha farklı olabilirdi" diye konuştu.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik sorumlu İlyas Öztürk, çok üretken oynadıklarını fakat yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Öztürk, ilk yarıda topa daha fazla sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bizim için beraberlik de iyi bir sonuç. Üretken bir takım seyrettiniz. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik skor daha farklı olabilirdi. Beraberlik golünü bulduktan sonra pozisyonları ürettik fakat son vuruşları yapamadık."
- 17.05.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
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Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
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Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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