"Beraberlik bizim için iyi sonuç"
17 Mayıs 2019, Cuma
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"Beraberlik bizim için iyi sonuç"

"Beraberlik bizim için iyi sonuç"

Teknik Sorumlusu , "Bizim için beraberlik de iyi bir sonuç. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik skor daha farklı olabilirdi" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği ile 1-1 berabere kalan 'da teknik sorumlu , çok üretken oynadıklarını fakat yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Öztürk, ilk yarıda topa daha fazla sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim için beraberlik de iyi bir sonuç. Üretken bir takım seyrettiniz. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik skor daha farklı olabilirdi. Beraberlik golünü bulduktan sonra pozisyonları ürettik fakat son vuruşları yapamadık."

  1. 17.05.2019
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