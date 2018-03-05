Karabük’ten rekor – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Karabük’ten rekor

    Karabük’ten rekor
    GALATASARAY'A 7-0 yenilerek hezimete uğrayan , tarihinin en kötü sezonunu geçiriyor. Şimdiden geçen sezon -34 averajla ligden düşen Gaziantepspor'u -38'le geride bırakıp kötü bir rekora doğru koşar adım gidiyor. Ligin dibine demir atan Mavi Ateş, bitime 10 hafta kala kalesinde tam 54 gol gördü.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:12
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