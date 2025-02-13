Galatasaray Çağdaş Faktoring 92-73 Nesibe Aydın (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin güçlü ekiplerinden Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Nesibe Aydın ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 92-73'lük skorla mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligdeki 14. galibiyetini elde ederken, Nesibe Aydın bu sezonki 10 mağlubiyetini aldı. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen konuk ekip, hücumda ve savunmada etkili bir oyun ortaya koyarak galibiyete ulaştı.