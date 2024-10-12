ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı tek maçı kazanan sarı-lacivertliler sahaya galibiyet hedefiyle çıkarken oynadığı 2 maçta da puan kazanan Galatasaray ise lige namağlup devam etmeyi istiyor. Peki Fenerbahçe Opet - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS Kadın Basketbol maçı hangi kanalda?
FENERBAHÇE OPET - GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Opet - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı 13 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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Ataşehir'deki Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak derbi heyecanında, Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligin ilk 2 haftasında 2 galibiyet alırken Fenerbahçe Opet de oynadığı tek maçı kazandı.