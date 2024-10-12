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Haberler Kadın Basketbol Ligi

Fenerbahçe Opet - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta?🏀FB-GS Kadın Basketbol maçı hangi kanalda?

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanıyor. 3. haftada Fenerbahçe Opet, Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda Galatasray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek. Maçın yayı nsaati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Opet - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS Kadın Basketbol maçı hangi kanalda?

Kadın Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 12:50 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 13:10
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Fenerbahçe Opet - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta?🏀FB-GS Kadın Basketbol maçı hangi kanalda?

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı tek maçı kazanan sarı-lacivertliler sahaya galibiyet hedefiyle çıkarken oynadığı 2 maçta da puan kazanan Galatasaray ise lige namağlup devam etmeyi istiyor. Peki Fenerbahçe Opet - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS Kadın Basketbol maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE OPET - GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Opet - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı 13 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉FENERBAHÇE OPET - GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG MAÇI CANLI İZLE👈

Ataşehir'deki Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak derbi heyecanında, Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligin ilk 2 haftasında 2 galibiyet alırken Fenerbahçe Opet de oynadığı tek maçı kazandı.

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