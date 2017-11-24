Başkan Tuna'dan maç öncesi destek ziyareti
Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Türkiye Kadın Basketbol Bölgesel 3. Ligi’nde mücadele eden ve Lig’de lider olarak yoluna devam eden Toroslar Belediyesi Kadın Basketbol Takımını idmanda ziyaret ederek, başarılarının devamını diledi.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:02
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TOSUNALDO
Toplam 11
Yorum
selam aleyküm önce burakla yarışıyordu şimdi cenk le yarışıyor siz göre bizim oyuncular 1 sezon veya 2 sezon ama ronaldo 12 yıldan belli herkesi geçiyoy
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Muslera’ya ağır fatura!
Toplam 3
Yorum
Kabataşlı Muslera HAVA YAN toplarda Çok Zayıf.Kornerleri Çıkıp Alması Gerekir.Yok,Çok Zayıf. KUPA daKoray,Berk,Selçuk Öztürk,Recep ,İbrahime OYNAT..
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Topal'dan Antalyaspor yorumu
Toplam 5
Yorum
KADIKÖY BOĞASI AGZINIZ KONUŞMASIN AYAKLARINIZ KONUŞSUN SALDIRIN RAKİBİ ÇİĞ ÇİĞ YİYİN 2-3 TANE ATIN Kİ HAKEMLER 1-2 SİNİ VERMEK ZORUNDA KALSIN CÜNEYT MESELA
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