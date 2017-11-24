 Başkan Tuna'dan maç öncesi destek ziyareti – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Başkan Tuna'dan maç öncesi destek ziyareti

    Başkan Tuna'dan maç öncesi destek ziyareti

    Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı , Türkiye Kadın Basketbol Bölgesel 3. Ligi’nde mücadele eden ve Lig’de lider olarak yoluna devam eden Toroslar Belediyesi Kadın Basketbol Takımını idmanda ziyaret ederek, başarılarının devamını diledi.

    Bu hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Kadın Basketbol Takımı maçı öncesinde takımın son hazırlıklarını izleyen Başkan Tuna, ziyaret sırasında oyuncularla ve teknik ekiple kısa bir gösteri maçı da yaptı. Takımın büyük bütçeli takımlarla mücadele ettiğini ve aynı zamanda Lig'in en genç kadrosuna sahip olduğunu vurgulayan Tuna, iddialı ve hedefli olan sporcularına teşekkür ederek, "Toroslar Belediyesi Spor Kulübümüzün bünyesinde 8 yıldır faaliyet gösteren Kadın Basketbol takımımız, Türkiye Kadın Basketbol Bölgesel 3. Ligi'nde kentimizi temsil ediyor. Takımımız, şuana kadar çıktıkları 3 maçı da kazanarak, 6 puanla lider konumundadır. Alt yapıdan yetiştirdiğimiz küçük kızlarımız, bugün 17 yaşlarında genç kız oldular. Büyük bütçeli ve 25 yaş ortalamasıyla oynayan kulüplerle mücadele ediyorlar. Ama üç maçta da galibiyet almak suretiyle Lig'e hızlı bir giriş yaptılar. Kendimize bir yol haritası çizdik. Amacımız, Lig'de şampiyon olmak. Sporla eğitimlerini eşgüdümü içerisinde devam ettiriyorlar. Biz de kendilerini bu konuda takip ediyoruz. Toroslar Belediyesi olarak hedefimiz, futbol, basketbol, bocce gibi spor branşlarımızdaki sporcularımızın yüksek ahlaklı, şahsiyetli, disiplinli olarak yetişmeleridir. İnşallah sporcularımız, bu şekilde de devam edecek. Takımımıza başarılarının devamını diliyorum. Önümüzdeki maçlarda da rakiplerine fark atarak Mersin'i en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Sporcularımızın üzerinde büyük emeği olan hocalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Tuna'dan maç öncesi destek ziyareti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.