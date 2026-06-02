Judocular zirvede

Türk judocular, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Judo Avrupa Kupası'nda 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak takım sıralamasında zirveye çıktı.
Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 06:50
Milli judoculardan Hilmi Mucık (erkekler 66 kg), Recep Ergin (erkekler +100 kg) ve Tuana Gülenay (kadılar 78 kg) altın madalya aldı. Emirhan Karahan (60 kg), Erman Gürgen (81 kg), Özlem Yıldız (Kadınlar 63 kg) gümüş, Emir Selim Arı (90 kg), Münir Ertuğ (+100 kg) bronz madalyanın sahibi oldu.