Haberler İtalya Serie A Sassuolo-Milan maçı CANLI İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sassuolo-Milan maçı CANLI İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A’da 67 puanla 3. sırada yer alan Milan, 35. hafta mücadelesinde 46 puanlı Sassuolo’ya konuk oluyor. Teknik direktör Massimiliano Allegri yönetiminde Devler Ligi potasındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen konuk ekip, son haftalardaki istikrarsız grafiğine Mapei'de son vermeyi amaçlıyor. Kendi sahasında müthiş bir direnç gösteren ve son 5 maçında sadece 1 mağlubiyet alan Sassuolo ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde. Peki, Sassuolo - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sassuolo-Milan maçı CANLI İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sassuolo-Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya'da Şampiyonlar Ligi yarışı kızışırken, Mapei Stadyumu sezonun en kritik randevularından birine sahne oluyor. Milan, geçtiğimiz hafta Juventus ile berabere kalarak ilk dört yolunda önemli bir fırsatı tepse de, 67 puanla hala avantajlı konumda bulunuyor. Allegri'nin öğrencileri, deplasmanlardaki etkinliğini koruyarak skor üretmeye çalışacak. Ev sahibi ise Fabio Grosso yönetiminde ligin en tehlikeli orta sıra takımlarından biri haline geldi. 46 puanla 10. sırada yer alan Sassuolo, özellikle Mapei Stadyumu'nda oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanarak rakiplerine gözdağı verdi. İşte Sassuolo-Milan maçının detayları!

Sassuolo-Milan MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 35. haftasındaki kritik Sassuolo-Milan randevusu 3 Mayıs Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 16.00'da yapılacak.

Sassuolo-Milan MAÇI HANGİ KANALDA?

Sassuolo-Milan maçı S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

