Inter-Parma maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A'da 2025-2026 sezonu şampiyonu belirlenmek üzereyken San Siro, tarihi günlerinden birini daha yaşamaya hazırlanıyor. Inter, 79 puanla en yakın rakibinin Napoli'nin 10 puan önünde liderliğini sürdürürken, sezonun bu son virajında kaza yapmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta alınan kritik beraberlikle sarsılan Milano ekibinde, tek hedef Parma karşısında mutlak 3 puan. Konuk ekip tarafında ise daha rahat bir hava hakim. 42 puanla 12. sırada yer alan Parma, herhangi bir düşme korkusu yaşamadan çıktıkları bu zorlu deplasmanda sürpriz kovalayacak. Carlos Cuesta'nın öğrencileri, özellikle sezonun ilk yarısında Inter'e 2-0 kaybettikleri maçın rövanşını almak niyetinde. İtalya'da şampiyonluk düğümünün çözülmesine ramak kala oynanacak bu 90 dakika, futbolseverlere büyük bir heyecan vadediyor. İşte Inter-Parma maçının detayları!

Inter-Parma MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 35. haftasındaki kritik Inter-Parma randevusu 3 Mayıs Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 21.45'te yapılacak.

Inter-Parma MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter-Parma maçı S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.