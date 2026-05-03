Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Bologna-Cagliari CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A’da 48 puanla 9. sırada yer alan Bologna, 35. hafta mücadelesinde 36 puanla 16. basamakta bulunan Cagliari’yi konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta ligdeki güçlü rakiplerine karşı dirençli bir oyun sergileyen Bologna, taraftarı önünde kazanarak ilk 8 yarışına yeniden dahil olmak istiyor. Küme düşme hattıyla arasındaki 8 puanlık farkı korumaya çalışan konuk ekip Cagliari ise bu zorlu deplasmandan puan çıkararak ligde kalma yolunda rahat bir nefes almayı hedefliyor. Peki, Bologna - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 08:38
İtalya'da sezonun finaline dört hafta kala, Bologna'nın tarihi meydanlarından Renato Dall'Ara'da heyecan doruğa çıkıyor. Ev sahibi, bu sezon sergilediği istikrarlı futbolla orta sıraların en güven veren ekiplerinden biri olmayı başardı. 48 puanla Avrupa potasının hemen gerisinde yer alan Bologna, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sezonu mümkün olan en üst sırada bitirmek niyetinde. Konuk ekip cephesinde ise her puan altın değerinde. 36 puanla 16. sırada yer alan Ada temsilcisi, düşme potasındaki Lecce ve Cremonese'nin ensesinde hissettiği baskıyı azaltmak için deplasmanda disiplinli bir oyun kurguluyor. İşte Bologna-Cagliari maçının detayları!

Bologna-Cagliari MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 35. haftasındaki kritik Bologna-Cagliari randevusu 3 Mayıs Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 13.30'da yapılacak.

Bologna-Cagliari MAÇI HANGİ KANALDA?

Bologna-Cagliari maçı S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

