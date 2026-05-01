Pisa-Lecce CANLI MAÇ İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pisa ile Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya'da futbol heyecanı, alt sıraları yangın yerine çeviren dev bir randevuyla devam ediyor. Teknik direktör Oscar Hiljemark yönetimindeki Pisa, sezon boyunca sergilediği istikrarsız grafiği ve savunma zafiyetlerini bu gece unutturmak zorunda. Son haftalarda puan almakta zorlanan ev sahibi için Arena Garibaldi'deki bu 90 dakika, "tamam mı, devam mı?" anlamı taşıyor. Taraftarı önünde sergileyeceği dirençle ligde kalma ateşini son 3 haftaya taşımayı hedefleyen Pisa, hücumda tüm riskleri alarak sahaya çıkacak. Öte yandan Lecce, sezonun en stratejik deplasmanlarından birine çıkıyor. Eusebio Di Francesco'nun öğrencileri, 29 puanla ateş hattının hemen üzerinde yer alsa da hala kendilerini güvende hissetmiyorlar. İşte Pisa-Lecce maçının detayları!

Pisa-Lecce MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 35. haftasındaki kritik Pisa-Lecce randevusu 1 Mayıs Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 21.45'te yapılacak.

Pisa-Lecce MAÇI HANGİ KANALDA?

Arena Garibaldi'de oynanacak Pisa-Lecce maçı S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Pisa-Lecce MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Pisa: Semper; Caracciolo, Canestrelli, Calabresi; Leris, Vural, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Meister

Lecce: Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic