Ziraat Türkiye Kupası
Pisa-Lecce CANLI MAÇ İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pisa-Lecce CANLI MAÇ İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A’nın 35. haftasında 18 puanla son sırada yer alan Pisa, 29 puanla 17. basamakta bulunan Lecce’yi ağırlıyor. Ligde kalma umutlarını mucizelere bırakan ev sahibi ekip, bu maçı kaybederse Serie B’ye düşmesi neredeyse kesinleşecek. Konuk ekip Lecce ise deplasmandan alacağı üç puanla düşme hattıyla arasındaki farkı açıp derin bir nefes almak istiyor. Peki, Pisa - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 10:24
İtalya'da futbol heyecanı, alt sıraları yangın yerine çeviren dev bir randevuyla devam ediyor. Teknik direktör Oscar Hiljemark yönetimindeki Pisa, sezon boyunca sergilediği istikrarsız grafiği ve savunma zafiyetlerini bu gece unutturmak zorunda. Son haftalarda puan almakta zorlanan ev sahibi için Arena Garibaldi'deki bu 90 dakika, "tamam mı, devam mı?" anlamı taşıyor. Taraftarı önünde sergileyeceği dirençle ligde kalma ateşini son 3 haftaya taşımayı hedefleyen Pisa, hücumda tüm riskleri alarak sahaya çıkacak. Öte yandan Lecce, sezonun en stratejik deplasmanlarından birine çıkıyor. Eusebio Di Francesco'nun öğrencileri, 29 puanla ateş hattının hemen üzerinde yer alsa da hala kendilerini güvende hissetmiyorlar. İşte Pisa-Lecce maçının detayları!

Pisa-Lecce MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 35. haftasındaki kritik Pisa-Lecce randevusu 1 Mayıs Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 21.45'te yapılacak.

Pisa-Lecce MAÇI HANGİ KANALDA?

Arena Garibaldi'de oynanacak Pisa-Lecce maçı S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Pisa-Lecce MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Pisa: Semper; Caracciolo, Canestrelli, Calabresi; Leris, Vural, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Meister

Lecce: Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic

G.Saray'da 3 ayrılık birden! Buruk biletlerini kesti
F.Bahçe'de Cherif şoku!
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
Külliye'de 1 Mayıs buluşması! Başkan Erdoğan: "İşçilerimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz"
4 futbolcu için 80 milyon euro!
F.Bahçe'de flaş Aziz Yıldırım gelişmesi!
Manisa FK-Sakaryaspor maçı ayrıntıları! 10:15
F.Bahçe'de Cherif şoku! 10:14
Gaziantep FK-Beşiktaş maçı detayları! 09:46
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Buruk biletlerini kesti 09:43
Boluspor-Serik Spor maçı hangi kanalda? 09:36
Uğurcan Çakır'dan büyük başarı! 09:31
İstanbulspor-Adana Demirspor maçı ayrıntıları! 09:20
Atakaş Hatayspor-Vanspor maçı detayları! 08:57
Çaykur Rizespor-Konyaspor maç bilgisi! 08:39
Ataman'lı Panathinaikos'tan İspanya'da 2'de 2! 01:04
Ataman'lı Panathinaikos'tan İspanya'da 2'de 2! 01:03
F.Bahçe Beko'dan 2'de 2! 00:58