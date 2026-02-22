CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Roma-Cremonese maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma-Cremonese maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Roma ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşayan ve 4. sıraya kadar gerileyen Gasperini ve öğrencileri, güçlü rakibi karşısında kazanarak çıkış arıyor. Uzun süredir galibiyet hasreti çeken ve 16. sırada bulunan Cremonese ise Davide Nicola yönetiminde kötü gidişe son vermek istiyor. Peki, Roma-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 07:05
Roma-Cremonese maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma-Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 26. hafta heyecanı sürerken, Roma ile Cremonese kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Son haftalarda beklenmedik puan kayıplarıyla 4. sıraya gerileyen Roma, Teknik Direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen başkent temsilcisi, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmanın hesaplarını yapıyor. Ligin 16. basamağında bulunan Cremonese ise Davide Nicola önderliğinde kötü gidişe dur demek istiyor. Peki, Roma-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMA-CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 26. haftasında oynanacak Roma-Cremonese maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

ROMA-CREMONESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Roma-Cremonese maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ROMA-CREMONESE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Mancini, Zeki Çelik, Cristante, Pisilli, Rensch, Zaragoza, Pellegrini, Malen

Cremonese: Audero, Terracciano, Baschirotto, Luperto, Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella, Djuric, Vardy

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de Sörloth sesleri!
G.Saray'dan tepki paylaşımı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Milletin adamı! Kayacık ailesi iftarda ağırladıkları Başkan Erdoğan'ın samimiyetini anlattı: Hayal edemezdik soframıza geldi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Puan kaybı sonrası gözler Tedesco'da!
G.Saray, Konya'dan eli boş döndü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep FK-Trabzonspor maçı detayları Gaziantep FK-Trabzonspor maçı detayları 07:44
G.Saray'dan tepki paylaşımı! G.Saray'dan tepki paylaşımı! 01:08
Buruk: Büyük bir komedi Buruk: Büyük bir komedi 01:08
G.Saray, Konya'dan eli boş döndü! G.Saray, Konya'dan eli boş döndü! 01:08
Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu 01:08
Osimhen'e flaş yanıt: TikTok olayı... Osimhen'e flaş yanıt: TikTok olayı... 01:08
Daha Eski
Beşiktaş'ın eski yıldızı iflasla karşı karşıya! Beşiktaş'ın eski yıldızı iflasla karşı karşıya! 01:08
Trabzonspor'un Gaziantep kafilesi açıklandı! Zubkov... Trabzonspor'un Gaziantep kafilesi açıklandı! Zubkov... 01:08
Alanya'da kazanan RAMS Başakşehir! Alanya'da kazanan RAMS Başakşehir! 01:08
Jhon Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu! Jhon Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu! 01:08
G.Saray'da o isme sürpriz talip! G.Saray'da o isme sürpriz talip! 01:08
Kenan Yıldız'dan Spalletti'ye şok tepki! Kenan Yıldız'dan Spalletti'ye şok tepki! 01:08