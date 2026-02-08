Sassuolo-Inter MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sassuolo-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 24. hafta, Sassuolo ile Inter arasındaki kritik mücadeleye sahne olacak. Cristian Chivu yönetiminde 55 puanla liderlik koltuğunda oturan ve Milan'ın 5 puan önünde bulunan Inter, zorlu deplasmandan da galibiyetle dönerek serisini sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi Sassuolo ise 29 puanla 11. sırada yer alırken, güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Sassuolo-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SASSUOLO-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 24. haftasında oynanacak Sassuolo-Inter maçı 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

SASSUOLO-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Mapei Stadyumu'nda oynanacak Sassuolo-Inter maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SASSUOLO-INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sassuolo: Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig, Thorstvedt, Matic, Kone, Lauriente, Berardi, Pinamonti

Inter: Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco, Martinez, Esposito