CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Sassuolo-Inter MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sassuolo-Inter MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Sassuolo ile Inter karşı karşıya gelecek. Cristian Chivu yönetiminde 55 puanla zirvede yer alan ve en yakın rakibi Milan'a 5 puan fark atan Inter, zorlu deplasmanda da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Heyecan dolu karşılaşmada puan ya da puanlar almayı hedefleyen Sassuolo ise 29 puanla 11. sırada bulunuyor. Öte yandan futbolseverler, "Sassuolo-Inter maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Sassuolo-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 08:18
Sassuolo-Inter MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sassuolo-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 24. hafta, Sassuolo ile Inter arasındaki kritik mücadeleye sahne olacak. Cristian Chivu yönetiminde 55 puanla liderlik koltuğunda oturan ve Milan'ın 5 puan önünde bulunan Inter, zorlu deplasmandan da galibiyetle dönerek serisini sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi Sassuolo ise 29 puanla 11. sırada yer alırken, güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Sassuolo-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SASSUOLO-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 24. haftasında oynanacak Sassuolo-Inter maçı 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

SASSUOLO-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Mapei Stadyumu'nda oynanacak Sassuolo-Inter maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SASSUOLO-INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sassuolo: Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig, Thorstvedt, Matic, Kone, Lauriente, Berardi, Pinamonti

Inter: Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco, Martinez, Esposito

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de Nunez gerçeği ortaya çıktı!
"Trabzonspor'a hayat verdiler"
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Pefodili Jeffrey Epstein'e Victoria’s Secret finansmanı! Para işleri mankenler üzerinden mi yürüdü? Taşın altından İsrail de çıktı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Fred gerçeği ortaya çıktı!
G.Saray Rize'de 3 puan peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Usta yazardan çarpıcı yorum: Karadeniz'de Fırtına çıkardı! Usta yazardan çarpıcı yorum: Karadeniz'de Fırtına çıkardı! 08:17
Fatih Tekke'den Zubkov açıklaması! Fatih Tekke'den Zubkov açıklaması! 00:54
Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un! Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un! 00:54
Lazio'dan Guendouzi için şoke eden açıklama! Lazio'dan Guendouzi için şoke eden açıklama! 00:54
Dünya devine Osimhen önerisi! Dünya devine Osimhen önerisi! 00:54
Trabzonspor penaltı kazandı! Trabzonspor penaltı kazandı! 00:54
Daha Eski
Trabzonspor Başkanı Doğan'dan taşlı saldırı açıklaması! Trabzonspor Başkanı Doğan'dan taşlı saldırı açıklaması! 00:54
Trabzonspor'un golüne bu kez VAR engeli! Trabzonspor'un golüne bu kez VAR engeli! 00:54
Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 00:54
Trabzonspor takım otobüsüne bir taşlı saldırı daha Trabzonspor takım otobüsüne bir taşlı saldırı daha 00:54
Forvette kim oynayacak? Tedesco açıkladı Forvette kim oynayacak? Tedesco açıkladı 00:54
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 00:53