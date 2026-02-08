CANLI SKOR ANA SAYFA
Lecce-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lecce-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Lecce ile Udinese karşı karşıya gelecek. Son 8 lig maçını da kazanamayan ve kötü gidişe dur demek isteyen Lecce, puanını 21'e çıkartmanın yollarını arayacak. Zorlu deplasmanda kazanarak üst sıralara çıkışını sürdürmeyi amaçlayan Udinese ise 32 puanla 9. sırada yer alıyor. Peki, Lecce-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 08:18
Lecce-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lecce-Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 24. hafta mücadelesinde Lecce ile Udinese karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 8 maçta galibiyet yüzü göremeyen Lecce, bu kötü seriyi sahasında sonlandırarak puanını 21'e yükseltmeyi hedefliyor. Deplasmanda alacağı bir galibiyetle üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Udinese ise 32 puanla 9. basamakta bulunuyor. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Lecce-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LECCE-UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 24. haftasında oynanacak Lecce-Udinese maçı 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

LECCE-UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Stadio Ettore Giardiniero'da oynanacak Lecce-Udinese maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

