Bologna-Parma MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Bologna ile Parma karşı karşıya gelecek. Son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşayan ev sahibi ekip, kritik mücadeleyi kazanarak 33 puana yükselmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda kazanarak düşme hattından uzaklaşmanın yollarını arayacak Parma ise 23 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki, Bologna-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 08:18
Serie A'da 24. hafta heyecanı, Bologna ile Parma arasındaki mücadeleyle devam edecek. Son haftalarda sürpriz puan kayıpları yaşayan Bologna, sahasında oynayacağı bu karşılaşmayı kazanarak puanını 33'e çıkarmayı hedefliyor. Deplasmanda alacağı bir galibiyetle düşme hattından uzaklaşmak isteyen Parma ise 23 puanla 16. sırada bulunuyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Bologna-Parma maçının tarihi, başlama saati ve yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Peki, Bologna-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLOGNA-PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 24. haftasında oynanacak Bologna-Parma maçı 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

BOLOGNA-PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak Bologna-Parma maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

