Gözü yüksekte

Ziraat Türkiye Kupası
Kenan Yıldız, Juventus’tan sözleşme yenilemek için David’in aldığı maaş olan 6 milyon euroyu istedi

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 06:50
Juventus, sergilediği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Kenan Yıldız'ın kontratını uzatmak istiyor. Milli oyuncuyla da bu konuda bir görüşme yapıldı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre ise; Kenan, Juve'ye iki şart sundu. Bunlardan ilki, maaş… Şu anda 1.7 milyon euro kazanan Kenan Yıldız, siyah-beyazlı yönetimden Jonathan David'in aldığı net maaş olan 6 milyon euroyu istedi. Juventus ise 4.5 milyon euro teklif etti.

TAKIMIN EN PAHALISI

Kenan Yıldız ayrıca Juventus'tan projenin geleceği konusunda garanti talep etti. 75 milyon euroluk değeriyle Juventus'un en pahalı oyuncusu olan milli yıldızın sözleşmesi 2029'da bitiyor. Torino temsilcisi ise 20 yaşındaki oyuncusunun kontratını 2031'e kadar uzatmak istiyor. Taraflar arasındaki görüşmeler ise devam ediyor. Kenan'ın talibi bir hayli çok.

Juventus'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Weston McKennie, İtalyan ekibinde kalmak istediğini açıkladı: "Kalmak istiyorum. Her şeyi menajerime bıraktım."

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
