Sassulo-Torino maçı canlı yayın bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda?

Sassuolo-Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Sassuolo, Serie A'nın 16. haftasında Torino'yu konuk ediyor. İlk 15 haftada aldığı 6 galibiyetle başarılı bir performans sergileyen ve ligin üst yarısına demirleyen Fabio Grosso'nun ekibi, son mağlubiyetini 3 hafta önce Como karşısında almasının ardından yenilmezlik serisini yükseltmenin peşinde. Torino ise puanını 20'ye çıkararak rakibine yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Peki Sassuolo-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SASSUOLO-TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sassuolo-Torino maçı, Reggio Nell Emilia'daki Mapei Stadyumu'nda, 21 Aralık Pazar günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.

SASSUOLO-TORINO MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 16. haftasında oynanacak Sassuolo-Torino maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Andrea Calzavara yönetecek.