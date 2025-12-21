CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sassulo-Torino maçı canlı yayın bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A’nın 16. haftasında iki köklü ekip, Sassuolo ile Torino karşı karşıya geliyor. Ligde topladığı 21 puanla istikrarlı bir grafik çizen ev sahibi Sassuolo, saha avantajını kullanarak galibiyet serisi yakalamayı ve üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Konuk ekip Torino ise topladığı 17 puanla rakibin takip ederken, bu zorlu deplasmandan üç puanla dönerek aradaki farkı kapatmanın ve ligin üst yarısına yerleşmenin hesaplarını yapıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Sassuolo-Torino maçının detayları haberimizde...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 08:39
Sassuolo-Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Sassuolo, Serie A'nın 16. haftasında Torino'yu konuk ediyor. İlk 15 haftada aldığı 6 galibiyetle başarılı bir performans sergileyen ve ligin üst yarısına demirleyen Fabio Grosso'nun ekibi, son mağlubiyetini 3 hafta önce Como karşısında almasının ardından yenilmezlik serisini yükseltmenin peşinde. Torino ise puanını 20'ye çıkararak rakibine yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Peki Sassuolo-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SASSUOLO-TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sassuolo-Torino maçı, Reggio Nell Emilia'daki Mapei Stadyumu'nda, 21 Aralık Pazar günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.

SASSUOLO-TORINO MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 16. haftasında oynanacak Sassuolo-Torino maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Andrea Calzavara yönetecek.


