Udinese - Bologna maçı hangi kanalda? Serie A Udinese - Bologna maçı CANLI izle!

22 Kasım 2025’te İtalya Serie A’da oynanacak olan Udinese - Bologna maçı, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Bologna, milli maç arasının ardından formda bir başlangıç yapmayı hedefliyor ve Cumartesi günü Udinese’ye konuk olacak.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 10:40
Udinese - Bologna maçını takip etmek için tıklayınız.

Serie A'da heyecan sürüyor! Udinese-Bologna maçı, 22 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak ve hem lig sıralaması hem de moral açısından kritik öneme sahip. Bologna, milli maç arası sonrası seriyi bozmayıp güçlü bir performans sergilemek istiyor. Rossoblu takım, önceki haftada İtalya'nın son şampiyonunu yenerek dikkatleri üzerine çekmişti. Ev sahibi Udinese ise son maçta formda Roma'ya mağlup olarak taraftarını üzdü. Maçı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri büyük önem taşıyor. "Udinese - Bologna maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi yayınlanacak?" sorularının cevabı merak ediliyor. Spor tutkunları, Serie A heyecanını kaçırmamak için saat ve kanal bilgilerini kontrol ediyor. Peki, Serie A Udinese - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Udinese - Bologna maçı nasıl izlenir? İşte, yayın saati ve canlı izleme bilgileri...

UDINESE - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'nın heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri olan Udinese - Bologna maçı, 22 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın kanalları ve platform bilgilerini merak ediyor.

UDINESE-BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Udinese-Bologna maçı, saat 17:00'de başlayacak.

SERIE A UDINESE - BOLOGNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Udinese ve Bologna, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Udine'da, Dacia Arena Stadyumu'nda oynanacak.

UDINESE VS BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Udinese ile Bologna arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus, Tivibu Spor 1, S Sport 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Udinese'nin muhtemel ilk 11'i: Okoye, Bertola, Kabasele, Solet, Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara, Zaniolo, Davis

Bologna'nın muhtemel ilk 11'i: Ravaglia, Zortea, Lucumi, Heggem, Miranda, Ferguson, Moro, Orsolini, Odgaard, Bernardeschi, Castro

UDINESE-BOLOGNA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

