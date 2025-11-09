CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Hakan Çalhanoğlu'lu Inter Serie A'da liderliği devraldı: İşte maçın özeti

Hakan Çalhanoğlu'lu Inter Serie A'da liderliği devraldı: İşte maçın özeti

İtalya Serie A 11. hafta maçında Inter sahasında Lazio'yu ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve ligde liderliği devraldı. İşte maçın detayları...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 00:57
Hakan Çalhanoğlu'lu Inter Serie A'da liderliği devraldı: İşte maçın özeti

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Inter, Giuseppe Meazza Stadı'nda Lazio'yu 2-0 mağlup etti. Maçın 3. dakikasında Lautaro Martínez'in erken golüyle öne geçen ev sahibi, karşılaşmanın kontrolünü baştan sona elinde tuttu. 62. dakikada Ange-Yoan Bonny farkı ikiye çıkararak skoru belirledi.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 81 dakika sahada kaldı. Orta sahadaki yönlendirici oyunuyla takımın temposunu belirleyen milli yıldız, taraftarlardan büyük alkış aldı.

Bu galibiyetle Inter puanını 24'e yükselterek Serie A'da liderliğe yerleşti. Lazio ise 15 puanda kaldı.

