Haberler İtalya Serie A Como - Cagliari maçı CANLI izle | Serie A Como - Cagliari maç saati ve kanal bilgileri!

Como - Cagliari maçı CANLI izle | Serie A Como - Cagliari maç saati ve kanal bilgileri!

İtalya Serie A 2025-26 sezonunun 11. haftasında Como, cumartesi günü Cagliari’yi evinde ağırlayacak. Stadio Giuseppe Sinigaglia’da bu sezon henüz yenilgi almayan Como, Lombardiya’da mağlubiyetten kaçınmayı hedefliyor. Futbolseverler, Como - Cagliari maçını canlı izlemek için yayın saati ve kanal bilgilerini merak ediyor. Tüm detaylar ve izleme linkleri haberimizde!

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 12:10
Como - Cagliari maçı CANLI izle | Serie A Como - Cagliari maç saati ve kanal bilgileri!

Serie A 2025-26 sezonunun önemli mücadelelerinden biri olan Como - Cagliari maçı, cumartesi günü oynanacak. Stadio Giuseppe Sinigaglia'da sahaya çıkacak Como, bu sezon evinde yenilgi almamış olmanın avantajıyla Cagliari karşısında galibiyet hedefliyor. Cesc Fabregas'ın takımı, taraftarları önünde 15 puanın 11'ini toplayarak formda bir performans sergiliyor ve üst üste üçüncü galibiyeti almak istiyor. Cagliari ise deplasmanda kazanmak için sahada olacak. Futbolseverler, "Como - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta?" ve "Como - Cagliari hangi kanalda canlı izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Maçın yayın bilgileri ve izleme seçenekleri haberimizde yer alıyor. Peki, Como - Cagliari maçı canlı izleme linki var mı, nasıl izlenir?

COMO-CAGLIARI MAÇI HANGİ GÜN?

Como-Cagliari maçı, 8 Kasım Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

COMO - CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA?

Como-Cagliari maçı, saat 17:00'de başlayacak.

COMO-CAGLIARI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Como ve Cagliari'in karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Como'da, Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanacak.

COMO-CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Como ile Cagliari arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus, Tivibu Spor 1, S Sport 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

COMO-CAGLIARI MAÇI S SPORT PLUS FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Como 1907-Cagliari Calcio maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

COMO-CAGLIARI MAÇI TİVİBU SPOR 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Tivibu Spor 1, Tivibu 78 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Como 1907-Cagliari Calcio maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

COMO-CAGLIARI MAÇI S SPORT 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport 2, Kablo TV 241, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

COMO - CAGLIARI MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

ASpor CANLI YAYIN

