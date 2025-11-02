Fiorentina - Lecce maçı CANLI YAYIN | Fiorentina - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

Fiorentina - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Fiorentina, evinde Lecce'yi ağırlıyor. Ligde henüz zafer kazanamayan ev sahibi ekip ilk galibiyetini alarak hanesine 3 puan yazdırmak isterken konuk takım ise tek galibiyetle hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Galibiyet isteyen iki takım da küme hattından uzaklaşmak için mücadele edecek. Peki Fiorentina - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fiorentina - Lecce MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fiorentina - Lecce maçı 2 Kasım Pazar günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.

Fiorentina - Lecce MAÇI HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Lecce maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fiorentina - Lecce MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina: De Gea; Comuzzo, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean

Lecce: Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramazani, Berişa; Pierotti, Stulic, Morente