Ziraat Türkiye Kupası
Fiorentina - Lecce maçı CANLI YAYIN | Fiorentina - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

Fiorentina - Lecce maçı CANLI YAYIN | Fiorentina - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan, 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu sezon galibiyet yüzü görmeyerek düşme hattında kalan Fiorentina, Stadio Franchi'de Lecce'yi konuk edecek. Sezonda 5 mağlubiyeti olan ev sahibi takım, hanesine 3 puan daha yazdırmak için sahaya çıkacak. Lecce ise 9 haftada tek galibiyetini Parma deplasmanında elde etti. Peki Fiorentina - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 09:27
Fiorentina - Lecce maçı CANLI YAYIN | Fiorentina - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

Fiorentina - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Fiorentina, evinde Lecce'yi ağırlıyor. Ligde henüz zafer kazanamayan ev sahibi ekip ilk galibiyetini alarak hanesine 3 puan yazdırmak isterken konuk takım ise tek galibiyetle hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Galibiyet isteyen iki takım da küme hattından uzaklaşmak için mücadele edecek. Peki Fiorentina - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fiorentina - Lecce MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fiorentina - Lecce maçı 2 Kasım Pazar günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.

Fiorentina - Lecce MAÇI HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Lecce maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fiorentina - Lecce MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina: De Gea; Comuzzo, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean

Lecce: Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramazani, Berişa; Pierotti, Stulic, Morente

