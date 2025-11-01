Cremonese - Juventus maçı CANLI YAYIN BİLGİSİ | Cremonese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan dorukta. 10. haftada Cremonese, Juventus ile rakip oluyor. Oynadığı son 3 maçtan 2 beraberlik ve 1 galibiyetle ayrılarak hanesine 4 puan yazdıran ev sahibi, 14 puanla adını 8. sıraya yazdırdı. Juventus ise evinde Udinese ile oynadığı son karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmasının ardından yerleştiği 7. sıradan yükseklere tırmanma peşinde. Peki Cremonese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Cremonese - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Cremonese - Juventus MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Cremonese - Juventus maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Daniele Chiffi'nin yöneteceği karşılaşma, S Sport Plus, S Sport 2 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Cremonese - Juventus MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Bonazzoli, Vardy

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Kostic; Openda, Vlahovic