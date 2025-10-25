CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Parma - Como maçı CANLI izle! Seria A Parma Como maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Parma - Como maçı CANLI izle! Seria A Parma Como maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A’da heyecan tüm hızıyla sürüyor! Cumartesi akşamı futbolseverler, Stadio Ennio Tardini’de oynanacak Parma - Como karşılaşmasına kilitlenecek. Serie A’nın yeni ekiplerinden Como, geçtiğimiz hafta dev Juventus karşısında aldığı tarihi galibiyetin ardından moral depoladı. Şimdi ise gözünü Parma deplasmanında üç puana dikti. Peki, Seria A Parma Como maçı saat kaçta, hangi kanalda? Seria A Parma Como maçı canlı nasıl izlenir? İşte detaylar!

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 14:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Parma - Como maçı CANLI izle! Seria A Parma Como maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da bu haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri Parma - Como karşılaşması olacak. Stadio Ennio Tardini'de oynanacak maçta ev sahibi Parma, kötü gidişata son verip taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor. Lige iyi başlayan Como ise, Juventus karşısında aldığı muhteşem galibiyetin ardından adeta moral patlaması yaşıyor. Cesc Fabregas'ın öğrencileri, bu sezon Serie A'nın en çok konuşulan takımlarından biri haline geldi. Takım, hem savunmadaki disiplini hem de hızlı hücumlarıyla rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Parma ise son haftalarda istikrarsız bir performans sergiliyor. İç sahada oynadığı maçlarda daha dirençli bir görüntü çizen sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmada galip gelerek moral bulmak istiyor. Peki, Seria A Parma Como maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

PARMA - COMO MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

PARMA COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Parma'da, Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 25 Ekim Cumartesi günü saat 16.00' da başlayacak.

PARMA - COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Parma'nın muhtemel ilk 11'i: Suzuki'nin; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Sorensen, Keita, Bernabe, Almqvist; Cutrone, Pellegrino

Como'nun muhtemel ilk 11'i: Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Voyvoda, Caqueret, Paz; Morata

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray resmen açıkladı! Hoparlörden ıslık sesi verildi mi?
Ertuğrul Doğan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
PKK'dan "tarihi adım" çıkışı! Bese Hozat teslim mi oluyor?
Rafa Silva'nın son durumu belli oldu! Derbide...
G.Saray'da Osimhen'in hedefi Okan Buruk'u yakalamak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rafa Silva'nın son durumu belli oldu! Derbide... Rafa Silva'nın son durumu belli oldu! Derbide... 14:15
Brest - PSG maçı detayları! Brest - PSG maçı detayları! 14:09
Girona - Real Oviedo maçı detayları! Girona - Real Oviedo maçı detayları! 13:04
Espanyol - Elche maçı canlı yayın bilgisi! Espanyol - Elche maçı canlı yayın bilgisi! 13:25
Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman? 13:38
Valencia - Vilarreal maçı hangi kanalda? Valencia - Vilarreal maçı hangi kanalda? 13:55
Daha Eski
F.Bahçe'nin güncel borcu belli oldu! F.Bahçe'nin güncel borcu belli oldu! 10:41
G.Saray'da Osimhen'in hedefi Okan Buruk'u yakalamak! G.Saray'da Osimhen'in hedefi Okan Buruk'u yakalamak! 10:43
Chelsea - Sunderland maçı muhtemel 11'ler! Chelsea - Sunderland maçı muhtemel 11'ler! 11:03
G.Saray resmen açıkladı! Hoparlörden ıslık sesi verildi mi? G.Saray resmen açıkladı! Hoparlörden ıslık sesi verildi mi? 11:04
Ertuğrul Doğan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! Ertuğrul Doğan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! 11:16
Manchester United - Brighton maçı detayları! Manchester United - Brighton maçı detayları! 11:21