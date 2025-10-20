Cremonese-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İtalya Serie A

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İtalya Serie A'nın 7. haftasında futbolseverlerin gözü Cremonese ile Udinese arasında oynanacak mücadelede olacak. Ev sahibi Cremonese, son 5 maçta 6 puan topladı. Kırmızı-grililer, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ligde üst sıralara gelmek istiyor. Udinese ise son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyeti ile 13. sırada bulunuyor ve deplasmanda alacağı bir galibiyetle toparlanmayı hedefliyor.

CREMONESE-UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 7. haftasında oynanacak Cremonese-Udinese karşılaşması, 20 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, Stadio Giovanni Zini Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma S Sport 2, Tivibu Spor 1 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK İSİMLER

Cremonese takımında uyluk kası gerilmesi nedeni ile Michele Collocolo maçta forma giyemeyecek.

Udinese takımında ise; Thomas Kristensen kasık \ leğen kemiği sakatlığı yüzünden forma giyemezken Iker Bravo Solanilla ise milli takımında olduğu için forma giyemeyecek.

MAÇIN HAKEMLERİ KİMLER?

Cremonese ile Udinese karşılaşmasında görev alacak hakemler;

Orta hakem: M. Fabbri

Yardımcı Hakem: C. Barone

Yardımcı Hakem: S. Biffi

4. Hakem: A. Zanotti

AVAR: V. Marini

CREMONESE İLE UDINESE ARASINDA OYNANAN SON 10 MAÇIN SKORLARI

👉Udinese 3-0 Cremonese

👉Cremonese 1-3 Udinese

👉Cremonese 0-0 Udinese

👉Cremonese 2-2 Udinese

👉Udinese 3-2 Cremonese

👉Udinese 3-3 Cremonese

👉Cremonese 1-1 Udinese

👉Udinese 1-0 Cremonese

👉Cremonese 2-1 Udinese

👉Cremonese 2-0 Udinese