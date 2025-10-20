CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Cremonese-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İtalya Serie A

Cremonese-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A’da heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Cremonese, evinde Udinese’yi konuk edecek. Cremonese, taraftarı önünde galibiyet arayacak. Ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Udinese ise deplasmanda kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, maçın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’leri merak ediyor. Peki, Cremonese-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 14:24 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 14:31
Cremonese-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İtalya Serie A

Cremonese-Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayınız

İtalya Serie A'nın 7. haftasında futbolseverlerin gözü Cremonese ile Udinese arasında oynanacak mücadelede olacak. Ev sahibi Cremonese, son 5 maçta 6 puan topladı. Kırmızı-grililer, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ligde üst sıralara gelmek istiyor. Udinese ise son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyeti ile 13. sırada bulunuyor ve deplasmanda alacağı bir galibiyetle toparlanmayı hedefliyor.

CREMONESE-UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 7. haftasında oynanacak Cremonese-Udinese karşılaşması, 20 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, Stadio Giovanni Zini Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma S Sport 2, Tivibu Spor 1 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK İSİMLER

Cremonese takımında uyluk kası gerilmesi nedeni ile Michele Collocolo maçta forma giyemeyecek.

Udinese takımında ise; Thomas Kristensen kasık \ leğen kemiği sakatlığı yüzünden forma giyemezken Iker Bravo Solanilla ise milli takımında olduğu için forma giyemeyecek.

MAÇIN HAKEMLERİ KİMLER?

Cremonese ile Udinese karşılaşmasında görev alacak hakemler;

Orta hakem: M. Fabbri

Yardımcı Hakem: C. Barone

Yardımcı Hakem: S. Biffi

4. Hakem: A. Zanotti

AVAR: V. Marini

CREMONESE İLE UDINESE ARASINDA OYNANAN SON 10 MAÇIN SKORLARI

👉Udinese 3-0 Cremonese

👉Cremonese 1-3 Udinese

👉Cremonese 0-0 Udinese

👉Cremonese 2-2 Udinese

👉Udinese 3-2 Cremonese

👉Udinese 3-3 Cremonese

👉Cremonese 1-1 Udinese

👉Udinese 1-0 Cremonese

👉Cremonese 2-1 Udinese

👉Cremonese 2-0 Udinese

