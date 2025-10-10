CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Kenan’la fark 500 bin euro

Kenan’la fark 500 bin euro

İtalyan devi Juventus, milli yıldızımız Kenan Yıldız için harekete geçti. Juve, 20 yaşındaki forvetin 30 Haziran 2029'da bitecek sözleşmesini 2030'a kadar uzatmak istiyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kenan’la fark 500 bin euro
İtalyan devi Juventus, milli yıldızımız Kenan Yıldız için harekete geçti. Juve, 20 yaşındaki forvetin 30 Haziran 2029'da bitecek sözleşmesini 2030'a kadar uzatmak istiyor. Tuttosport'ta yer alan habere göre; yıllık 1.5 milyon euro (artı bonuslar) kazanan Yıldız'ın maaşının 6 milyon euro'ya yükseltileceği öne sürüldü. Yeni sözleşme görüşmelerinin sürdüğü ve arada 500 bin euro'luk bir farkın kaldığı belirtildi. Juventus'ta kalmak isteyen Kenan Yıldız'ı Chelsea, Arsenal ve Barcelona uzun bir süredir takip ediyor. Genç hücumcu, bu sezon 12 maçta 5 gol, 6 asist katkısı sağladı.
F.Bahçe'den Kim Min-Jae bombası!
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
DİĞER
5 milyonluk büyük yarış! 'Kim Milyoner Olmak İster?' rekor ödül dağıtıyor
CANLI ANLATIM | Gazze'de kalıcı ateşkes başladı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket!
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! 01:15
Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! 01:14
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı 00:47
En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket! En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket! 00:47
Osimhen’den İtalyan polisine çarpıcı ifade! Osimhen’den İtalyan polisine çarpıcı ifade! 00:47
A. Efes sarstı ama deviremedi! A. Efes sarstı ama deviremedi! 00:47
Daha Eski
Duran'dan dikkat çeken paylaşım! Duran'dan dikkat çeken paylaşım! 00:47
F.Bahçe'de o soru yanıt buldu! F.Bahçe'de o soru yanıt buldu! 00:47
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 00:47
Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın! Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın! 00:47
G.Saray'dan orta sahaya “Singo etkisi!” G.Saray'dan orta sahaya “Singo etkisi!” 00:47
Lewis Hamilton'dan Filistin paylaşımı Lewis Hamilton'dan Filistin paylaşımı 00:47