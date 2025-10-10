Kenan’la fark 500 bin euro

İtalyan devi Juventus, milli yıldızımız Kenan Yıldız için harekete geçti. Juve, 20 yaşındaki forvetin 30 Haziran 2029'da bitecek sözleşmesini 2030'a kadar uzatmak istiyor. Tuttosport'ta yer alan habere göre; yıllık 1.5 milyon euro (artı bonuslar) kazanan Yıldız'ın maaşının 6 milyon euro'ya yükseltileceği öne sürüldü. Yeni sözleşme görüşmelerinin sürdüğü ve arada 500 bin euro'luk bir farkın kaldığı belirtildi. Juventus'ta kalmak isteyen Kenan Yıldız'ı Chelsea, Arsenal ve Barcelona uzun bir süredir takip ediyor. Genç hücumcu, bu sezon 12 maçta 5 gol, 6 asist katkısı sağladı.