Udinese-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Serie A'nın 1. haftasında dikkatler Udinese-Hellas Verona maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Udinese hem de Hellas Verona, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Udinese-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UDINESE-HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 2. haftasında oynanacak Udinese-Hellas Verona maçı 25 Ağustos Pazartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.