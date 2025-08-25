CANLI SKOR ANA SAYFA
Udinese-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Udinese-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 1. haftasında Udinese ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Yeni sezona etkili bir başlangıç yaparak lige damga vurmayı hedefleyen iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi takımın kazanacağı merak edilirken, futbolseverler, "Udinese-Hellas Verona maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Udinese-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 13:05 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 13:34
Udinese-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Udinese-Hellas Verona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 1. haftasında dikkatler Udinese-Hellas Verona maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Udinese hem de Hellas Verona, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Udinese-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UDINESE-HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 2. haftasında oynanacak Udinese-Hellas Verona maçı 25 Ağustos Pazartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

