Inter-Torino maçı canlı izle | Inter-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu…

Inter-Torino maçı canlı izle | Inter-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu

İtalya Serie A'nın 1. haftasında Inter ile Torino karşı karşıya gelecek. Yeni sezon açılış maçında taraftarı önünde hata yapmak istemeyen Inter, Cristian Chivu yönetiminde etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Kritik karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu'nun oynayıp oynamayacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. "Inter-Torino maçı canlı izle" konusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Inter-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 14:00
Inter-Torino maçı canlı izle | Inter-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu…

Inter-Torino maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da yeni sezon heyecanı başlıyor. Açılış haftasında Inter, Torino'yu konuk edecek. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan mavi-siyahlılar, sezona güçlü bir başlangıç yaparak şampiyonluk yarışına iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor. Cristian Chivu yönetiminde hazırlık dönemini tamamlayan Inter'de, yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giyip giymeyeceği merak konusu olmuş durumda. Peki, Inter-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

INTER-TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 1. haftasında oynanacak Inter-Torino maçı 25 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

INTER-TORINO MAÇI HANGİ KANALDA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak Inter-Torino maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

INTER-TORINO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dimarco, Mkhitaryan, Sucic, Barella, Dumfries, Martinez, Thuram

Torino: Israel, Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi, Emirhan, Casadei, Gineitis, Ngonge, Vlasic, Simeone

Benjamin Pavard'dan G.Saray hamlesi
