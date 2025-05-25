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Haberler İtalya Serie A Venezia-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Venezia-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Venezia ile Juventus 38. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Venezia-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 12:00 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 12:02
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Venezia-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Venezia-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Venezia ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Venezia-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VENEZIA-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Venezia-Juventus maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VENEZIA-JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Venezia: Radu, Schingtienne, Cande, Haps, Zerbin, Perez, Caviglia, Busio, Ellertsson, Yeboah, Gytkjaer

Juventus: Di Gregorio, Costa, Gatti, Kelly, Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceicao, Kenan Yıldız, Vlahovic

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