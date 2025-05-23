Napoli - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Napoli - Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Napoli ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Napoli - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Napoli - Cagliari maçı 23 Mayıs Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

NAPOLI - CAGLIARI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Raspadori, Lukaku

Cagliari: Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Makoumbou, Adopo, Augello; Viola; Piccoli

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