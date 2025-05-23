CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Napoli - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Napoli - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Napoli ile Cagliari 38. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Napoli - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 10:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Napoli - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Napoli - Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Napoli ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Napoli - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Napoli - Cagliari maçı 23 Mayıs Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

NAPOLI - CAGLIARI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Raspadori, Lukaku

Cagliari: Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Makoumbou, Adopo, Augello; Viola; Piccoli

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

En-Nesyri'den flaş karar! Protestoların ardından...
G.Saray'a 5. yıldız hediyesi Bernardo Silva!
DİĞER
Süper Lig'de gol kralı kim? Yıldız oyuncu zirvede farkı açtı | Osimhen, Piatek ve Banza...
CANLI TAKİP | CHP'li İBB’ye 4. dalga operasyon! Çok sayıda gözaltı var | İsim isim liste Takvim.com.tr'de
F.Bahçe'den ses getirecek transfer!
G.Saray'da yıldız isim satış listesine konuldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
En-Nesyri'den flaş karar! Protestoların ardından... En-Nesyri'den flaş karar! Protestoların ardından... 11:35
Bandırmaspor - Boluspor play-off yükselme maçı! Bandırmaspor - Boluspor play-off yükselme maçı! 11:20
G.Saray'a 5. yıldız hediyesi Bernardo Silva! G.Saray'a 5. yıldız hediyesi Bernardo Silva! 10:58
Napoli - Cagliari maçı ne zaman? Napoli - Cagliari maçı ne zaman? 10:50
Como - Inter maçı ne zaman? Como - Inter maçı ne zaman? 10:40
Real Betis - Valencia maçı ne zaman? Real Betis - Valencia maçı ne zaman? 10:27
Daha Eski
F.Bahçe'den ses getirecek transfer! F.Bahçe'den ses getirecek transfer! 10:24
Oklahoma City seriyi 2-0'a getirdi! Oklahoma City seriyi 2-0'a getirdi! 09:53
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! 09:51
G.Saray'da yıldız isim satış listesine konuldu G.Saray'da yıldız isim satış listesine konuldu 09:34
Xhaka’ya görüntülü mesaj Xhaka’ya görüntülü mesaj 00:11
Aslan'da Silva heyecanı Aslan'da Silva heyecanı 00:10