Genoa - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Genoa - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Genoa ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Genoa - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENOA - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Genoa - Atalanta maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENOA - ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Genoa: Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Messias, Thorsby; Pinamonti

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, De Roon; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui

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