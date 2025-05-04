Roma-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Roma-Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Roma-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Roma-Fiorentina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roma-Fiorentina maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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