CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Roma-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Roma-Fiorentina 35. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Roma-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 15:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Roma-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Roma-Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Roma-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Roma-Fiorentina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roma-Fiorentina maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye Venezuelalı 10 numara!
F.Bahçe'de derbi öncesi çifte şok!
DİĞER
Doğumda duygusal anlar! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım minik oğullarını ilk kez paylaştı!
Son dakika: Saldırı sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama: Birileri bugün barış konuşulmasını istemedi
Mourinho'dan orta sahaya flaş transfer!
Josef de Souza'dan çarpıcı derbi yorumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe-Beşiktaş maçı detayları! F.Bahçe-Beşiktaş maçı detayları! 14:47
TUR 2025 şampiyonu Wout Poels! TUR 2025 şampiyonu Wout Poels! 14:30
F.Bahçe'de derbi öncesi çifte şok! F.Bahçe'de derbi öncesi çifte şok! 14:17
Augsburg-Holstein Kiel maçı ne zaman? Augsburg-Holstein Kiel maçı ne zaman? 13:49
Nantes-Angers maçı ne zaman? Nantes-Angers maçı ne zaman? 13:45
F.Bahçe-Beşiktaş maçı detayları! F.Bahçe-Beşiktaş maçı detayları! 13:36
Daha Eski
Brighton-Newcastle United maçı ne zaman? Brighton-Newcastle United maçı ne zaman? 13:30
West Ham United-Tottenham maçı ne zaman? West Ham United-Tottenham maçı ne zaman? 13:27
Brentford-Manchester United maçı ne zaman? Brentford-Manchester United maçı ne zaman? 13:23
Josef de Souza'dan çarpıcı derbi yorumu! Josef de Souza'dan çarpıcı derbi yorumu! 13:07
Real Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman? Real Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman? 12:54
Adana Demirspor-Göztepe maçı ne zaman? Adana Demirspor-Göztepe maçı ne zaman? 12:42