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Haberler İtalya Serie A Venezia - Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Venezia - Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Venezia ile Monza 32. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Venezia - Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 10:03
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Venezia - Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Venezia - Monza maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Venezia ile Monza karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Venezia - Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VENEZIA - MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Venezia - Monza maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

VENEZIA - MONZA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Venezia: Radu; Marcandalli, Idzes, Cande; Zerbin, Perez, Caviglia, Busio, Haps; Oristanio, Fila

Monza: Turati; Pereira, Izzo, D'Ambrosio; Birindelli, Ciurria, Blanco, Akpro, Caldirola; Mota, Balde

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