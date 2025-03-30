Fiorentina - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Fiorentina - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Fiorentina - Atalanta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fiorentina - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fiorentina - Atalanta MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Atalanta maçı 30 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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