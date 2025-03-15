  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İtalya Serie A Udinese - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Udinese - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Udinese ile Hellas Verona 29. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Udinese - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 14:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Udinese - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Udinese - Hellas Verona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Udinese ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Udinese - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Udinese - Hellas Verona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Udinese - Hellas Verona maçı 15 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

Köhn G.Saray'a geri mi dönecek? Resmi açıklama geldi!
Yusuf Akçiçek için flaş takas teklifi!
DİĞER
Bir Gece Masalı’na süpriz karakterlerle yeni isimler dahil oldu!
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş "adaylık savaşının" gölgesinde görüştü: Kimse kimsenin yedeği olmaz | Fikir ayrılıklarımız var
Tadic'in yeni adresi belli oldu!
Beşiktaş'a Semih piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Akçiçek için flaş takas teklifi! Yusuf Akçiçek için flaş takas teklifi! 15:22
Beşiktaş'a Semih piyangosu! Beşiktaş'a Semih piyangosu! 15:02
Monza - Parma maçı ne zaman? Monza - Parma maçı ne zaman? 14:33
Udinese - Hellas Verona maçı ne zaman? Udinese - Hellas Verona maçı ne zaman? 14:37
Milan - Como maçı ne zaman? Milan - Como maçı ne zaman? 14:40
Torino - Empoli maçı ne zaman? Torino - Empoli maçı ne zaman? 14:43
Daha Eski
Mallorca - Espanyol maçı ne zaman? Mallorca - Espanyol maçı ne zaman? 13:39
Villarreal - Real Madrid maçı ne zaman? Villarreal - Real Madrid maçı ne zaman? 13:43
Girona - Valencia maçı ne zaman? Girona - Valencia maçı ne zaman? 13:48
Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? 13:56
Augsburg - Wolfsburg maçı ne zaman? Augsburg - Wolfsburg maçı ne zaman? 13:59
Mainz - Freiburg maçı ne zaman? Mainz - Freiburg maçı ne zaman? 14:02