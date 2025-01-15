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Haberler İtalya Serie A Inter - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Inter - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Inter ile Bologna 19. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Inter - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 12:50
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Inter - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Inter - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Inter ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Inter - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Bologna maçı 15 Ocak Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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