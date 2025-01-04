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Haberler İtalya Serie A Fiorentina - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Fiorentina - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Fiorentina ile Napoli 19. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fiorentina - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 12:40
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Fiorentina - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Fiorentina - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fiorentina - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Napoli maçı 4 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.

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