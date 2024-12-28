Cagliari - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? | İtalya Serie A

Cagliari - Inter maçını canlı takip etmek için tıkla

İtalya Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Cagliari, 18 haftada Inter'i konuk edecek. Teknik Direktör Simone Inzaghi yönetiminde başarılı bir performans gösteren mavi-siyahlılar zorlu rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Son 4 lig maçını kazanan Inter, Cagliari karşısında da 3 puan alarak yoluna devam etmek istiyor. Lider Atalanta'nın 3 puan gerisinde yer alan Inzaghi'nin öğrencileri, 1 maç eksikle 3. sırada bulunuyor. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu gündem olurken, Cagliari karşısında ilk 11'de oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. Peki, Cagliari - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

CAGLIARI - INTER MAÇI NE ZAMAN?

Serie A'nın 18. haftasında oynanacak Cagliari - Inter maçı 28 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

CAGLIARI - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

18. sırada yer alan Cagliari ile 3. sırada bulunan Inter arasında oynanacak mücadele EXXEN, S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

A Milli Takım'da ve Inter'de gösterdiği performansla futbolseverlerden tam not alan Hakan Çalhanoğlu, Almanya'da düzenlenen bir etkinlikte açıklamalarda bulundu. Inter'deki geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Çalhanoğlu, "üper Lig'de bir gün oynar mıyım, bunu bilmiyorum. Ben şu an Inter'de çok mutluyum. O yüzden bu konu benim için burada bitmiştir. Umarım kariyerimi burada tamamlarım" dedi.

"HEDEFİMİZ KUPAYA KATILMAK"

A Milli Takım ve 2024 Ballon d'Or hakkında da konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Belki ödülü alamadım ama 21 yıl sonra tekrar bir Türk futbolcunun bu ödüle aday gösterilmesi beni çok mutlu etti. İnşallah bu ödül gelecekte Arda Güler, Kenan Yıldız ve Semih Kılıçsoy gibi gençlerimize nasip olur. Hedefimiz kupaya katılmak. Kolay olmayacak ama kendimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

MARCUS THURAM DURDURULAMIYOR

1 Temmuz 2023'te Inter'e gelen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Marcus Thuram durdurulamıyor. Mavi-siyahlı formayla bu sezon ligde 16 maça çıkan Fransız golcü, 12 defa fileleri havalandırdı. 6 da gol pası veren 27 yaşındaki forvet, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maç sonunda 1 gol kaydetti.