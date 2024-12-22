  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İtalya Serie A Monza - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Monza ile Juventus 17. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Monza - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 17:00 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 17:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Monza - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Monza ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Monza - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Juventus maçı 22 Aralık Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

Kayserispor - Galatasaray | CANLI İZLE
Kayseri'de penaltı kararı! İşte o pozisyon
DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçına damga vuran pozisyon! Mustafa Çulcu'dan flaş penaltı yorumu...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye yeni yönetim lideri Ahmed Eş-Şara ile bir araya geldi | Başkan Erdoğan işaret etmişti
Buruk: Farklı şeyler deneyebiliriz!
Dybala Galatasaray'a gelecek mi? Roma açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özkan Sümer mezarı başında anıldı Özkan Sümer mezarı başında anıldı 16:20
Kayseri'de penaltı kararı! İşte o pozisyon Kayseri'de penaltı kararı! İşte o pozisyon 16:18
Monza - Juventus maçı ne zaman? Monza - Juventus maçı ne zaman? 16:04
Atalanta - Empoli maçı ne zaman? Atalanta - Empoli maçı ne zaman? 15:54
Ankara'da kazanan Karagümrük! Ankara'da kazanan Karagümrük! 15:51
Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman? 15:18
Daha Eski
Dybala Galatasaray'a gelecek mi? Roma açıkladı Dybala Galatasaray'a gelecek mi? Roma açıkladı 14:52
Trabzonspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Bodrumspor maçı ne zaman? 14:40
Büyükler Güreş Şampiyonası'nın tarihi belli oldu Büyükler Güreş Şampiyonası'nın tarihi belli oldu 14:26
Beşiktaş'ta seçim tarihi netleşti! Beşiktaş'ta seçim tarihi netleşti! 14:09
Kayserispor - Galatasaray maç notları Kayserispor - Galatasaray maç notları 13:54
Buruk: Farklı şeyler deneyebiliriz! Buruk: Farklı şeyler deneyebiliriz! 13:51