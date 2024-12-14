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Haberler İtalya Serie A Juventus - Venezia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Venezia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Juventus ile Venezia 16. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Juventus - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 08:00 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 08:20
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Juventus - Venezia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Venezia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Juventus ile Venezia karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Juventus - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Juventus - Venezia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Venezia maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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