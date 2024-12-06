Juventus'un yıldızı Kenan

Juventus Pazarlama Direktörü Mike Armstrong, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın önemli bir değer olduğunu söyledi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Futbol Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Armstrong, "Kenan, Juventus için çok önemli bir oyuncu. Kulübümüz onu 10 numaralı formayla onurlandırdı. Bu bizim ona ve potansiyeline verdiğimiz değeri gösteriyor" dedi. Kenan için uzun vadeli planları olduğunu vurgulayan Armstrong, "Onun gelişimine mümkün olduğunca destek vermeye devam ediyoruz. Çok genç olduğu için üstünde fazla baskı da yaratmak istemiyoruz. Çok yetenekli bir oyuncu. Gelecekte kulübe daha da uyum sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. Juventuslu yönetici, "Türk taraflardan gelen sosyal medya etkileşimleri çok hoşumuza gidiyor" diye konuştu.

Kenan Yıldız, bu sezon Serie A'da 14 maçta 3, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı. 19 yaşındaki yıldızımız, İtalyan spor gazetelerinden Tuttosport tarafından verilen "Golden Boy Web" ödülünü almıştı.