Juventus'tan Kenan Yıldız açıklaması! "Ağır bir formanın sorumluluğu..."

Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Kenan Yıldız'ın performansı hakkında konuştu.

"KENAN'A İNANIYORUZ"

Giuntoli, "Kenan Yıldız, henüz 19 yaşında ve çok ağır bir formanın sorumluluğunu aldı. Biraz sabır gerekiyor, bence çok iyi gidiyor. Ona inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezon başında 10 numaralı formayı sırtına geçiren genç yıldız, bu sezon çıktığı 16 maçta 4 gol, 3 asistlik performansa imza attı. 4-4 biten Inter maçında oyuna sonradan giren Kenan 2 gol atarak maçın oyuncusu seçilmişti.

Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan Kenan Yıldız'ın Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.