Inter 1-1 Napoli (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Inter ile Napoli karşı karşıya geldi.

Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun ev sahibi olduğu maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada gol perdesini 23. dakikada Napoli'den McTominay açtı.

Bu gole 23. dakikada Hakan Çalhanoğlu şık bir golle cevap verdi.

İlk yarı bu gollerle 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıda Hakan Çalhanoğlu 74. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Karşılaşmada başka bir gelişme olmadı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ardından Napoli ligde 26 puanla 1. sırada bulunuyor.

Inter ise 25 puanla 4. sırada yer alıyor.