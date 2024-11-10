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Haberler İtalya Serie A Inter 1-1 Napoli (MAÇ SONUCU ÖZET)

Inter 1-1 Napoli (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Inter ile Napoli kozlarını paylaştı. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun gol kaydettiği maçta Inter rakibi ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 00:40
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Inter 1-1 Napoli (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Inter ile Napoli karşı karşıya geldi.

Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun ev sahibi olduğu maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada gol perdesini 23. dakikada Napoli'den McTominay açtı.

Bu gole 23. dakikada Hakan Çalhanoğlu şık bir golle cevap verdi.

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İlk yarı bu gollerle 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıda Hakan Çalhanoğlu 74. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Karşılaşmada başka bir gelişme olmadı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ardından Napoli ligde 26 puanla 1. sırada bulunuyor.

Inter ise 25 puanla 4. sırada yer alıyor.

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