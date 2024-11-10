Inter 1-1 Napoli (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Inter ile Napoli karşı karşıya geldi.
Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun ev sahibi olduğu maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmada gol perdesini 23. dakikada Napoli'den McTominay açtı.
Bu gole 23. dakikada Hakan Çalhanoğlu şık bir golle cevap verdi.
İlk yarı bu gollerle 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
İkinci yarıda Hakan Çalhanoğlu 74. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviremedi.
Karşılaşmada başka bir gelişme olmadı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Maçın ardından Napoli ligde 26 puanla 1. sırada bulunuyor.
Inter ise 25 puanla 4. sırada yer alıyor.