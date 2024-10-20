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Haberler İtalya Serie A

Roma 0 - 1 Inter (MAÇ SONUCU ÖZET)

Serie A'nın 8. haftasında İtalya'nın dev takımları Roma ve Inter karşı karşıya geldi. Inter, Roma'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 00:02 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 00:04
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Roma 0 - 1 Inter (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 8. haftası dev bir maça sahne oldu. Roma ve Inter Stadio Olimpico'da karşı karşıya geldi. Kazanan 1-0'lık skorla Inter oldu.

Inter'e galibiyeti getiren golü 60. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU SAKATLANDI

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken yaşadığı sakatlığın ardından 12. dakikada yerini Davide Frattesi'ye bıraktı. Roma'daki milli oyuncumuz Zeki Çelik ise 90 dakika sahada kaldı.

Bu karşılaşmayla birlikte Inter puanını 17'ye yükselterek lider Napoli'nin ardından 2. sırada yer aldı; Roma ise 10 puanla 10. sırada yer aldı.

Serie A'nın 9. haftasında Inter evinde Juventus'u ağırlayacak; Roma ise Fiorentina deplasmanına konuk olacak.

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