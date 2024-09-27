Genoa GFC - Juventus Turin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Genoa GFC - Juventus Turin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor.Genoa GFC - Juventus Turin karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Genoa GFC - Juventus Turin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Genoa GFC - Juventus Turin MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Genoa GFC - Juventus Turin maçı 28 Eylül günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.