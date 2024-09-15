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Haberler İtalya Serie A

Genoa 1-1 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'da 4. hafta maçında Genoa ile Roma kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 16:38
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Genoa 1-1 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'da 4. hafta maçında Genoa ile Roma karşı karşıya geldi. Çekişmeli maç 1-1 sona erdi.

Roma, 37. dakikada Artem Dovbyk ile öne geçti. Ancak Genoa'nın 90+6'da Koni De Winter ile bulduğu golle birlikte maç beraberlikle sonuçlandı.

Roma'da forma giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik, 62. dakikada El Shaarawy'nin yerine oyuna dahil oldu. Bu sonuçla birlikte Roma puanını 3'e, Genoa ise 5'e çıkardı.

Öte yandan Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Nicola Zalewski, maç kadrosunda yer almadı.

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