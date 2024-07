Milan Alvaro Morata transferini açıkladı

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanya temsilcisi Atletico Madrid'den transfer edilen 31 yaşındaki santrforla 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını belirtildi.

Profesyonel kariyerine Real Madrid'de başlayan Alvaro Morata, sırasıyla Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid'de forma giydi.

Morata, ulusal ve uluslararası birçok başarı kazandığı kulüp kariyerinde tüm kulvarlarda çıktığı 506 maçta 172 gol kaydetti.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı müzesine götüren İspanya'nın kaptanlığını üstlenen Alvaro Morata, milli takım formasıyla da oynadığı 80 müsabakada 36 kez fileleri havalandırdı.

✍ @AlvaroMorata is Rossonero 🔴⚫ Adding a touch of 𝑅𝑜𝑗𝑜 to our #DNACMilan 🧬#SempreMilan