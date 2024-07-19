Haberler İtalya Serie A Milan Alvaro Morata transferini açıkladı

Milan Alvaro Morata transferini açıkladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, İspanyol oyuncu Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 14:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milan Alvaro Morata transferini açıkladı

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanya temsilcisi Atletico Madrid'den transfer edilen 31 yaşındaki santrforla 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını belirtildi.

Profesyonel kariyerine Real Madrid'de başlayan Alvaro Morata, sırasıyla Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid'de forma giydi.

Morata, ulusal ve uluslararası birçok başarı kazandığı kulüp kariyerinde tüm kulvarlarda çıktığı 506 maçta 172 gol kaydetti.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı müzesine götüren İspanya'nın kaptanlığını üstlenen Alvaro Morata, milli takım formasıyla da oynadığı 80 müsabakada 36 kez fileleri havalandırdı.

En-Nesyri transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı
EURO 2024'te yıldızlaştı! Mourinho'nun yeni golcüsü olacak
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci'ye dev teklif! Rekor bonservis...
Osmanlı Devleti'nden derin izler taşıyor... Başkan Erdoğan Yıldız Sarayı'nın açılışında müjdeyi verdi: Ağustos sonuna kadar...
Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! 4 yıllık imza
Icardi ile ilgili şok iddia! Yönetim endişeli
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe - Luton Town maçı ne zaman? Göztepe - Luton Town maçı ne zaman? 15:38
Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! 4 yıllık imza Beşiktaş bir transferi daha bitirdi! 4 yıllık imza 15:26
Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? 15:11
Sivasspor'un yeni başkanı Bahattin Eken Sivasspor'un yeni başkanı Bahattin Eken 15:02
Morata transferi resmen açıklandı Morata transferi resmen açıklandı 14:50
En-Nesyri transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı En-Nesyri transferinde son dakika! Anlaşma sağlandı 14:47
Daha Eski
Barış Alper İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar Barış Alper İngiltere'de! İşte görüşeceği takımlar 13:59
Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı 13:19
Grazer - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? Grazer - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? 13:03
İrfan Can Kahveci baba oldu! İrfan Can Kahveci baba oldu! 12:20
Fırtına sağ bekine kavuşuyor! Fırtına sağ bekine kavuşuyor! 00:52
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Temmuz bugün kimin maçı var? 08:11