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MILAN INTER MAÇI CANLI İZLE | Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan derbi ile devam ediyor. 33. hafta maçında Milan ile Inter karşı karşıya gelecek. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, eski takımı Milan karşısında gol ve asist arayacak. Dev derbi öncesinde merak edilen tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'ler ve eksikler araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 08:07
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MILAN INTER MAÇI CANLI İZLE | Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milan - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Milan ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Inter maçı 22 Nisan Pazar günü saat 21:45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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MILAN - INTER MUHTEMEL 11'LER

Milan: Mike Maignan, Davide Calabria, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Yacine Adli, Tijjani Reijnders, Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, Rafael Leao, Olivier Giroud.

Inter: Yann Sommer, Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Marcus Thuram, Lautaro Martinez.

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