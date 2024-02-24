Kenan Yıldız'a 40 milyon euro önerdiler! Juventus'un yanıtı...
Son dakika spor haberleri... Bu sezon Juventus formasıyla gösterdiği performansın ardından Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan milli futbolcu Kenan Yıldız için 40 milyon euro'luk bir transfer teklifi geldi. İşte Juventus'un yanıtı...
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JUVENTUS'TAN KESİN CEVAP: 2 KATI BİLE YETERLİ DEĞİL
Ancak Arsenal'in bu ilgisine Juventus'un yanıtı kesin oldu. İtalyan ekibi Kenan'ın satılık olmadığını belirterek, "Teşekkürler ama 40 milyon yeterli değil. Hatta belki iki katı bile değil çünkü Kenan Yıldız'ın etrafında bir kulüp projesi var ve o satılık bir oyuncu değil."
MİLLİ TAKIM'IN EN BÜYÜK KOZLARINDAN
Allegri'nin planlarına dahil olan ve yükselen performansıyla İtalyan basının da manşetlere taşıdığı Kenan Yıldız, EURO 2024'te A Milli Takım'ın en büyük kozlarından biri olacak.
DEL PIERO'YA BENZETİLİYOR
Kısa süre içerisinde İtalyan futbolseverlerin beğenisini kazanan Kenan Yıldız, futbolu ve gol sevinçleri ile Juventus efsanesi Del Piero'ya da benzetiliyor.
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