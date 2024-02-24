Kenan Yıldız'a 40 milyon euro önerdiler! Juventus'un yanıtı...

JUVENTUS'TAN KESİN CEVAP: 2 KATI BİLE YETERLİ DEĞİL Ancak Arsenal'in bu ilgisine Juventus'un yanıtı kesin oldu. İtalyan ekibi Kenan'ın satılık olmadığını belirterek, "Teşekkürler ama 40 milyon yeterli değil. Hatta belki iki katı bile değil çünkü Kenan Yıldız'ın etrafında bir kulüp projesi var ve o satılık bir oyuncu değil."