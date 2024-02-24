Haberler İtalya Serie A Kenan Yıldız'a 40 milyon euro önerdiler! Juventus'un yanıtı...

Kenan Yıldız'a 40 milyon euro önerdiler! Juventus'un yanıtı...

Son dakika spor haberleri... Bu sezon Juventus formasıyla gösterdiği performansın ardından Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan milli futbolcu Kenan Yıldız için 40 milyon euro'luk bir transfer teklifi geldi. İşte Juventus'un yanıtı...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 11:15
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Kenan Yıldız'a 40 milyon euro önerdiler! Juventus'un yanıtı...

Kenan Yıldız, Juventus'ta parlamaya devam ediyor. Temmuz 2022'de Bayern Münih'ten bedelsiz olarak transfer edilen Kenan Yıldız, gösterdiği performanslarla Avrupa devlerini peşine taktı. Milli yıldız için gelen dev teklifi de İtalyan basını duyurdu.

Kenan Yıldız'a 40 milyon euro önerdiler! Juventus'un yanıtı...

ARSENAL'İN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Milliyet'in İtalya basınından derlediği habere göre İngiliz devi Arsenal, Kenan yıldız için Juventus'a bir E-posta gönderdi. İtalyan ekibine gelen mesajda şu ifadeler yer aldı: "Kenan Yıldız'la ilgileniyoruz. 40 milyon euro civarında bir meblağ teklif etmeye hazırız."

Kenan Yıldız'a 40 milyon euro önerdiler! Juventus'un yanıtı...

Kenan Yıldız'ın Juventus ve Milli takımdaki performansları Arsenal'in gözlemcilerinin radarından kaçmadı ve onu izledikten sonra Juventus'a bir teklif hazırlandı.

Kenan Yıldız'a 40 milyon euro önerdiler! Juventus'un yanıtı...

JUVENTUS'TAN KESİN CEVAP: 2 KATI BİLE YETERLİ DEĞİL

Ancak Arsenal'in bu ilgisine Juventus'un yanıtı kesin oldu. İtalyan ekibi Kenan'ın satılık olmadığını belirterek, "Teşekkürler ama 40 milyon yeterli değil. Hatta belki iki katı bile değil çünkü Kenan Yıldız'ın etrafında bir kulüp projesi var ve o satılık bir oyuncu değil."

Kenan Yıldız'a 40 milyon euro önerdiler! Juventus'un yanıtı...

MİLLİ TAKIM'IN EN BÜYÜK KOZLARINDAN

Allegri'nin planlarına dahil olan ve yükselen performansıyla İtalyan basının da manşetlere taşıdığı Kenan Yıldız, EURO 2024'te A Milli Takım'ın en büyük kozlarından biri olacak.

Kenan Yıldız'a 40 milyon euro önerdiler! Juventus'un yanıtı...

DEL PIERO'YA BENZETİLİYOR

Kısa süre içerisinde İtalyan futbolseverlerin beğenisini kazanan Kenan Yıldız, futbolu ve gol sevinçleri ile Juventus efsanesi Del Piero'ya da benzetiliyor.

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