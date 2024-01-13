Haberler İtalya Serie A Monza 1-5 Inter (Maç sonucu ÖZET)

Monza 1-5 Inter (Maç sonucu ÖZET)

İtalya Serie A 20. hafta maçında Inter deplasmanda konuk olduğu Monza'yı 5-1'lik farklı skorla mağlup etti. Mücadelede milli yıldız Hakan Çalhanoğlu 2 gol atarak yıldızlaştı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 00:44 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 00:45
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Monza 1-5 Inter (Maç sonucu ÖZET)

Serie A'nın 20. haftasında Inter, Monza deplasmanına konuk oldu.

Brianteo Stadı'nda oynanan ve 22.45'te başlayan karşılaşmadan Inter, 5-1'lik rahat skorla galip ayrılarak üç puana uzandı.

Mavi siyahlı ekibin gollerini 12. (penaltıdan) ve 60. dakikalarda Hakan Çalhanoğlu, 14. ve 84. (penaltıdan) dakikalarda Lautaro Martinez ve 88. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

Monza'nın tek golü 68. dakikada penaltı atışında Matteo Pessina'dan geldi.

Bu sonucun ardından ligin zirvesinde yer alan Inter, 51 puana ulaşarak liderliğini pekiştirdi ve takipçisi 46 puanlı Juventuus'la farkı 5'e çıkardı; 11. sıradaki Monza ise 25 puanda kaldı.

Serie A'nın 21. haftasında Inter, 28 Ocak Pazar günü saat 22.45'te Fiorentina'ya konuk olacak; Monza ise 21 Ocak Pazar günü 17.00'de Empoli deplasmanına çıkacak.

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