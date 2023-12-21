Haberler İtalya Serie A Monza ile Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza ile Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 17. haftada Monza ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Monza - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 10:31 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 10:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Monza ile Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 17. haftada Monza ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Monza - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Fiorentina maçı 22 Aralık Cuma günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fred'in kırmızı kartı doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı!
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında gerilim büyüyor: İzmir ve İstanbul'da "aday" savaşları! Bir kazık da Muharrem İnce'ye!
Meğer Sanchez G.Saray için o takımı reddetmiş!
Spor yazarları Kayserispor - F.Bahçe maçını değerlendirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Salernitana - Milan maçı ne zaman?
Sassuolo - Genoa maçı ne zaman?
TWITTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? | Tweetler neden yüklenmiyor? Ne zaman düzelecek?
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 | 4A, 4B, 4C'liler ne kadar zam alacak?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 21 ARALIK 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan çarpıcı istatistik! G.Saray'dan çarpıcı istatistik! 10:14
Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta? 10:10
Finalin adı: Manchester City-Fluminense! Finalin adı: Manchester City-Fluminense! 10:02
Aybaba o isimleri izlemeye gitti! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızları... Aybaba o isimleri izlemeye gitti! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızları... 09:41
Salernitana - Milan maçı ne zaman? Salernitana - Milan maçı ne zaman? 09:36
Yarıda kalan maçın oynanması kesinleşti! Yarıda kalan maçın oynanması kesinleşti! 09:29
Daha Eski
Monza - Fiorentina maçı ne zaman? Monza - Fiorentina maçı ne zaman? 09:29
Çakar'dan Küçük'e şok sözler "Herşeyi berbat etti" Çakar'dan Küçük'e şok sözler "Herşeyi berbat etti" 09:24
Sassuolo - Genoa maçı ne zaman? Sassuolo - Genoa maçı ne zaman? 09:18
Empoli - Lazio maçı ne zaman? Empoli - Lazio maçı ne zaman? 09:10
Aston Villa - Sheffield United maçı ne zaman? Aston Villa - Sheffield United maçı ne zaman? 08:55
Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu! Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu! 08:53